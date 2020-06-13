Polonyalı yıldızın gözü 49 yıllık rekorda

GERD Müller 3 Kasım 1945’te doğdu. Alman futbolunun efsane golcüsü. Bayern Münih ve Alman milli takımı formasıyla attığı gollerle tam bir gol makinesiydi. 1972 yılında Bayern Münih ve Alman milli takımında bir takvim yılında 82 gole ulaştı. 40 yıl bu rekoru elinde tuttu. 2012 yılında Lional Messi rekorun sahibi oldu. Gerd Müller 1971-1972 Sezonu’nda da Bundesliga’da 40 gol attı. Yaklaşık 50 yıldır bu rekoru kıran olmadı. Bayern Münih forması giyen Polonyalı Robert Lewandowski’nin rekoru kırması gündemde. Bayern Münih lig maçlarını farklı kazanınca 31 yaşındaki Lewandowski’nin de 40 gol barajına ulaşabileceğine inananların sayısı arttı. Ancak Polonyalı golcünün oynayacağı sadece üç maçı kaldı. ÜÇ MAÇTA 10 GOL

Bayern Münih, Mönchengladbach ile 31. hafta maçına çıkıyor. Beşinci sarı kartı gören Lewandowski karşılaşmada forma giyemiyor. Daha önce de iki maçta sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı. Müthiş bir sezon geçiren Polonyalı 28 karşılaşmada 30 gole ulaştı. Şimdi önünde üç karşılaşması var. Bu üç mata 10 gol atması gerekecek. Çok kolay olmayacak. Ancak imkansız da değil. Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick rekorun kırılmasının zor olduğunu söylerken, futbolcuların Lewandowski’ye yardımcı olması durumunda rekorun kırılabileceği inancına da sahip. Flick “Lewandowski formunun zirvesinde. Harika bir sezon geçiriyor” dedi.

Bayern Münih’in Brezilyalı eski golcüsü Elber de Lewandowski’nin zor da olsa rekoru kıracağına inandığını söyledi. MÜLLER VE LEWANDOWSKİ’NİN İSTATİSKLERİ

Lewandowski bu sezon Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB kupası olmak üzere üç ayrı kulvarda 39 maç oynadı. 30’u Bundesliga, 11’i Şampiyonlar Ligi ve dördü de DFB Kupası olmak üzere 45 gol kaydetti. Bundesliga’da 131 kez Dortmund ve 187 kez de Bayern Münih forması giydi. 318 Bundesilga maçında 232 attı. Ülkesinin milli takım formasını 112 kez giyerken bu maçlarda 61 kez gol sevinci yaşadı. Gerd Müller ise Bayern Münih formasıyla 427 Bundesliga maçında 365 gol atma başarısı gösterdi. 62 kez giydiği Alman milli takım forması altında 68 gol kaydetti.