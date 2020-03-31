Polonyalı doktorlar, İtalyan meslektaşlarına yardıma gitti

SAĞLIK ekibi İtalya’da korona virüs salgınının merkezi konumlarından biri olan Brescia kentindeki sahra hastanesinde 10 gün süre ile görev yapacak. Polonyalı sağlık ekibi, 7’si doktor, 8’i paramedikten olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Polonya Uluslararası Yardım Merkezi Başkanı Wojciech Wilk, “Bu Avrupa dayanışması kapsamında Polonya toplumunun yardımı. Umut ediyoruz ki Polonyalı sağlıkçıların varlığı İtalyan meslektaşlarının yükünü biraz olsun hafifletir, haftalar süren yoğun çalışma temposunun ardından biraz olsun istirahat edip, uyuyabilirler” açıklamasında bulundu. Polonyalı sağlık ekibi, 9 Nisan tarihinde Polonya’ya dönecek.

İtalyan Doktorlar Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ise 6 bin 500 sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı aktarılırken, bu sayının sağlık personelinin yüzde 9’una tekabül ettiği bildirildi.