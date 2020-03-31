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Avrupa
İHA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 10:43,Son Güncelleme:/

Polonyalı doktorlar, İtalyan meslektaşlarına yardıma gitti

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Polonyalı doktorlar, İtalyan meslektaşlarına yardıma gitti
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Koronavirüs salgını Avrupa’da her geçen gün etkisini arttırıyor. Dünyada virüse bağlı ölümlerin en çok olduğu İtalya’da ise sağlık sistemi çöktü. Polonyalı 15 kişilik sağlık ekibi İtalyan meslektaşlarına bu zor süreçte destek ve yardımcı olmak amacıyla İtalya’nın Lombardia bölgesine gitti.

SAĞLIK ekibi İtalya’da korona virüs salgınının merkezi konumlarından biri olan Brescia kentindeki sahra hastanesinde 10 gün süre ile görev yapacak. Polonyalı sağlık ekibi, 7’si doktor, 8’i paramedikten olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Polonya Uluslararası Yardım Merkezi Başkanı Wojciech Wilk, “Bu Avrupa dayanışması kapsamında Polonya toplumunun yardımı. Umut ediyoruz ki Polonyalı sağlıkçıların varlığı İtalyan meslektaşlarının yükünü biraz olsun hafifletir, haftalar süren yoğun çalışma temposunun ardından biraz olsun istirahat edip, uyuyabilirler” açıklamasında bulundu. Polonyalı sağlık ekibi, 9 Nisan tarihinde Polonya’ya dönecek.

Polonyalı doktorlar, İtalyan meslektaşlarına yardıma gitti

İtalyan Doktorlar Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ise 6 bin 500 sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı aktarılırken, bu sayının sağlık personelinin yüzde 9’una tekabül ettiği bildirildi.

Polonyalı doktorlar, İtalyan meslektaşlarına yardıma gitti

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