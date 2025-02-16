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Polonya’dan kritik uyarı: ‘Kendi planımızı yapmazsak...’

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#ALMANYA#Polonya#AVRUPADAN HABERLER
Polonya’dan kritik uyarı: ‘Kendi planımızı yapmazsak...’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 15:24

Polonya Başbakanı Donald Tusk, “Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve bölgenin güvenliği konusunda kendi eylem planını hazırlamazsa, küresel aktörler, geleceğimiz hakkında karar verecek” değerlendirmesinde bulundu.

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Tusk, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD yönetiminin AB ile Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Ukrayna ve bölgenin güvenliği konusunda AB’nin kendi eylem planını hazırlaması gerektiğini kaydeden Tusk, “Aksi takdirde diğer küresel aktörler, geleceğimiz hakkında karar verecek. Kaybedecek zaman yok” ifadelerini kullandı. Tusk, bu planın AB’nin çıkarlarına uygun olmasa bile hazırlanması gerektiğini vurguladı.

ORTAK ORDUYA KARŞI
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, TVP World kanalına, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, Avrupa ülkelerine ortak ordu kurma çağrısı hakkında konuştu. Sikorski, “‘Avrupa ordusu’ ifadesiyle ülkelerin ordularının birleştirilmesi kastediliyorsa, bu olmayacak. Avrupa Birliği’nin kendi savunma kapasitesini geliştirmesini savunuyorum” dedi. Sikorski, ortak ordu yerine AB’nin ulusal orduları güçlendirecek çözümler geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

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#ALMANYA#Polonya#AVRUPADAN HABERLER

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