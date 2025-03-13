Polonya’dan ABD’ye nükleer silah çağrısı

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The Financial Times’a konuşan Duda, konuyu ABD’nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüşmesinde gündeme getirdiğini belirtti. Duda, Washington yönetimine Rusya’yı gelecekte Avrupa’ya saldırmaktan caydırmak amacıyla nükleer silahların Polonya topraklarına taşınmasını teklif etti. Nükleer silahların ülkesinde bulunmasının daha güvenli olacağını vurgulayan Duda, “NATO’nun sınırları, 1999’da doğuya kaymıştır. Dolayısıyla 26 yıl sonra NATO altyapısı da doğuya kaymalıdır. Benim için bu çok açık” ifadelerini kullandı. Duda, Rusya’nın nükleer silahlarını Belarus’a taşırken tereddüt bile etmediğine ve kimseden izin istemediğine dikkati çekti.