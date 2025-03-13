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Polonya’dan ABD’ye nükleer silah çağrısı

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#Polonya#Nükleer Silah#AVRUPADAN HABERLER
Polonya’dan ABD’ye nükleer silah çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 14:24

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya’ya karşı caydırıcılık için ABD’den nükleer silahlarını ülkesine konuşlandırmasını istedi.

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The Financial Times’a konuşan Duda, konuyu ABD’nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüşmesinde gündeme getirdiğini belirtti. Duda, Washington yönetimine Rusya’yı gelecekte Avrupa’ya saldırmaktan caydırmak amacıyla nükleer silahların Polonya topraklarına taşınmasını teklif etti. Nükleer silahların ülkesinde bulunmasının daha güvenli olacağını vurgulayan Duda, “NATO’nun sınırları, 1999’da doğuya kaymıştır. Dolayısıyla 26 yıl sonra NATO altyapısı da doğuya kaymalıdır. Benim için bu çok açık” ifadelerini kullandı. Duda, Rusya’nın nükleer silahlarını Belarus’a taşırken tereddüt bile etmediğine ve kimseden izin istemediğine dikkati çekti.

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#Polonya#Nükleer Silah#AVRUPADAN HABERLER

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