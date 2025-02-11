Polonya’da neler oluyor? Siyaset ile yargı karşı karşıya!

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POLONYA’DA darbe iddiasıyla bazı yargı mensupları ve siyasiler karşı karşıya geldi. Polonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski, Başbakan Donald Tusk, bazı kabine üyeleri, parlamentonun üst kanadı Senato Başkanı Malgorzata Kidawa-Blonska, parlamento alt kanadı Sejm Başkanı Szymon Holownia, bazı hâkim ve savcılar hakkında darbe hazırlığı yaptıkları yaptıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Bir önceki dönem Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro’nun “adamı” olduğu ileri sürülen Anayasa Mahkemesi Başkanı Swieczkowski, suç duyurusunda söz konusu kişilerin göreve geldikleri 13 Aralık 2023’ten itibaren Anayasa Mahkemesi, Ulusal Yargı Konseyi ve Yargıtay’ı ortadan kaldırmak suretiyle şiddet ve tehditle Polonya’nın anayasal düzenini değiştirmeye çalışan organize suç örgütü oluşturduklarını belirtti.

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DOSYAYI MAKAM ŞOFÖRÜYLE GÖNDERDİ

Resmi makamlardan ilk etapta konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, medyada yer alan haberlere göre Anayasa Mahkemesi Başkanı Swieczkowski suç duyurusunun yer aldığı dosyayı Polonya Başsavcı Yardımcısı Michal Ostrowski’ye kendi makam şoförüyle yolladı. Bogdan Swieczkowski’nin suç duyurusunu bürokratik hiyerarşi gereği cumhuriyet savcısına yapmak yerine doğrudan yine bir önceki dönem Adalet Bakanı “Zbigniew Ziobro’nun adamı” olduğu iddia edilen Başsavcı Yardımcısı Michal Ostrowski’ye yapması dikkat çekti. Başsavcı Yardımcısı Michal Ostrowski ise suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

DARBE SORUŞTURMASI BAŞLATAN BAŞSAVCI YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

POLONYA Başsavcılığından ise bugün yapılan açıklamada, Başsavcı Yardımcısı Michal Ostrowski’nin Adalet Bakanı ve Başsavcısı Adam Bodnar tarafından 6 ay süreliğine görevden alındığı bildirildi. Açıklamada, “Kararın gerekçesi, Michal Ostrowski’nin savcılığın temel çalışma ilkelerine saygı göstermediğini açıkça ortaya koyan, savcılık kurumunu belirli siyasi çıkarları korumayı amaçlayan bir organ olarak gördüğünü yansıtan faaliyetleridir” ifadeleri kullanıldı. Ostrowski’nin söz konusu faaliyetlerinin adli suç unsuru oluşturabileceğine dikkat çekildi. Görevden alınan Başsavcı Yardımcısı Ostrowki hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.