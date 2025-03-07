Polonya da ‘zorunlu askeri eğitimi’ tartışıyor

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Ulusal basındaki haberlere göre Polonya Başbakanı Donald Tusk, ulusal parlamentodaki konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşının bölgeye getirdiği etkilere değindi. Rusya’nın Ukrayna’nın bazı bölgelerini kontrolüne geçirmesi halinde ülkesinin ‘zorlu bir coğrafi durum’ içinde kalacağını bildiren Tusk, erkeklere yönelik zorunlu askeri eğitimin önemini bildirdi. ‘Avrupa’da değişen güvenlik ortamına’ dikkati çeken Tusk, ülkedeki tüm yetişkin erkekleri kapsayacak geniş çaplı bir askeri eğitim programı üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Tusk, “Polonya’daki her yetişkin erkek için büyük ölçekli askeri eğitim hazırlıyoruz. Amacımız, potansiyel tehditlere hazır, iyi eğitimli bir yedek kuvvet sağlamak için planı yıl sonuna kadar tamamlamak” dedi. Programının ‘muhtemel tehditlere karşı yeterli bir yedek güç oluşturacağını’ kaydeden Tusk, Varşova hükümetinin ilerleyen dönemde program detaylarını açıklayacağını aktardı.

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AVRUPA’NIN TEK BİR EKSİKLİĞİ VAR

Tusk, Polonya’nın ‘güvenliğe, savaş ve barış konularına oldukça fazla odaklanması için birçok nedeni’ olduğunu savunarak, “Avrupa’nın tek bir eksikliği var, harekete geçme isteksizliği, belirsizlik ve hatta zaman zaman korkaklık. Şimdi harekete geçme zamanı” dedi. Transatlantik ilişkilerinde ‘değişken durumlara’ değinen Tusk, ülkesinin ‘nükleer ve modern gayri nizami silahlar’ dahil en gelişmiş kapasiteleri takip etmesi gerektiğini de belirterek “Bu ciddi bir yarış. Savaş için değil, güvenlik için bir yarış” dedi.

Polonya, 1999’da katıldığı NATO ittifakının doğu kanadında konumlanıyor. Ulusal basında Polonya’nın, Ukrayna’nın yenilmesi halinde Rusya’nın, ‘emperyal hırslarını, 19. yüzyılda ve Soğuk Savaş dönemi kontrol ettiği Polonya gibi ülkelere’ yöneltebileceğinden endişe edildiği aktarıldı.