Politikacıları eleştirdi, halkı uyardı

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Paskalya Yortusu vesilesiyle yayınladığı mesajında, özellikle test, aşı ve dijital çözüm alanlarında birtakım hatalar yapıldığına işaret ederken, sadece başkalarına ve yukarıdakilere kızıp öfkelenmek yerine halkın da gereken desteği vermesini istedi. Önümüzdeki günlerde yeni birtakım kısıtlamalar beklendiğine de dikkati çeken Steinmeier, böyle bir durumda haklı olarak halkın politikacılardan kararlı bir tutum sergilemelerini ve birlikte hareket etmelerini beklediğinin de altını çizdi. Steinmeier, “Parti çıkarları, koalisyon hesapları ve kamuoyu yoklamaları bu dönemde hiçbir rol oynamamalı. Zaman, pandemiyle karşı mücadele zamanıdır. Vakit kaybetmeden anlaşılabilir ve pragmatik düzenlemelerin hayata geçirilmesidir. Sen, devlet, payına düşeni yap; ben, yurttaş payıma düşeni yapayım,” diyerek politik sorumluları dolaylı bir biçimde eleştirirken, halka da sorumluluklarını hatırlattı.

Geçen yıl bugünlerde herkesin gelecek yıl Paskalya’yı pandemiyi geride bırakıp rahat bir şekilde kutlamayı umduğunu söyleyen Steinmeier, “Bugünlerde bizleri üçüncü dalganın sıkıntıları bekliyor. 13 ay sonra hâlâ ‘Sıkı durun, sabredin’ demenin bizi bir yere götürmeyeceğini biliyorum. Böyle bir dönemde tüm çağrılar, sabır, aklını başına toplamak anlamsız kalıyor. Bir şeyler yapamama hissi, hayal kırıklığı ve sağlık endişesi ağır basıyor” diyerek insanların endişe ve tedirginliklerini çok iyi anladığını dile getirdi.

'PANDEMİ ŞAMPİYONU DEĞİLİZ'

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya’da insanların ya bir şeyleri abartarak göklere çıkardığını ya da karamsar bir biçimde yerin altına batırdığını hatırlatırken, “Evet, biz pandemi şampiyonu değiliz. Ama biz tamamen başarısızlığa uğramışlardan da değiliz. Biz çok kuşkulanırız, ama biz çok başarılı şeyler de yaparız. Biz bu ülkede birlikte yaşıyoruz ve hep birlikte bir geleceğimiz olsun istiyoruz. O halde kendimize güvenelim ve birbirimize destek olalım” açıklamasında da bulundu. Almanya’nın çok kısa bir süre içinde Cıvid-19’a karşı aşı ürettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Demokrasiye güven, kendine güven demektir” diyerek, halka geleceğe umutla bakmaları çağrısında bulundu.