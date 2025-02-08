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‘Politico’ o iddiaları yalanladı

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#ALMANYA#POLITICO#AVRUPADAN HABERLER
‘Politico’ o iddiaları yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 09:46

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Politico’ gazetesiyle ilgili iddiasına yanıt gecikmedi: ‘Tek Cent bile yardım almadık.’

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ABD Başkanı Donald Trump’ın dünyanın en büyük resmi yardım kuruluşlarının başında gelen Uluslararası Kalkınma Ajansı’nı (USAID) kapatma girişimine tepkiler artarken, Almanya’nın medya devi Axel Springer şirketi tarafından devralınan Amerikan ‘Politico’ gazetesine de 8.1 milyon Dolar sübvansiyon ödediği yönündeki iddiasının tamamen yalan olduğu açıklandı. Trump, “Bu sübvansiyon rüşvettir. Bu sübvansiyon tam bir skandaldır” derken, Politico Yönetim Kurulu Başkanı Goli Sheikholeslami ile Şef Redaktörü John Harris, Trump’ın sübvansiyon iddialarını yalanladı. ABD’nin yanı sıra Almanya’da basılıp ücretsiz dağıtılan gazeteye USAID’nin tek Cent bile katkıda bulunmadığı vurgulandı. Çalışanlarının abonelikleri için USAID’nin 2023-2024 yıllarında toplam 44 bin Dolar abone ücreti ödediği belirtildi.

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#ALMANYA#POLITICO#AVRUPADAN HABERLER

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