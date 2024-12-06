Polisten Noel pazarında güvenlik uyarıları!

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“GÜVENLİK önce gelir! Güvenli ve kaygısız bir ziyaret geçirmenizi sağlamak için sitedeyiz. Birbirinize dikkat edin, olağan dışı faaliyetlere karşı dikkatli olun ve herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa doğrudan bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Değerli eşyalarınızı koruyun! Bütün bu koşuşturmacanın ortasında izini kaybetmek kolaydır. Değerli eşyalarınızı güvende tutun ve yanınıza yalnızca ihtiyacınız olanı alın. Cüzdanları ön ceplerde taşımak en iyisidir. Bütün aile için bir kutlama! Noel pazarı küçükler için bile neşe dolu bir yerdir. Bu koşuşturmacada endişelenmenize gerek kalmaması için birisinin kaybolma ihtimaline karşı sabit bir buluşma noktası üzerinde anlaşmak en iyisidir. Pazar içi iyi planlanmış! Varışınızı erken planlayın ve mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanın. Park yeri sınırlıdır ve yollar kapanabilir. Mevcut trafik durumu hakkında önceden bilgi edinin. Haberdar olun! Hiçbir güncellemeyi veya önemli bilgiyi kaçırmamak için bizi sosyal medya kanallarımızdan takip edin. Hepinize Noel pazarına harika ve güvenli bir ziyaret diliyoruz! Noel büyüsünün tadını çıkarın, neşe saçın ve düşünceli bir Advent sezonu geçirin!”