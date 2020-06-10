‘Polisteki ırkçılığı, NSU’dan beri biliyoruz’

TGD Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Saskia Esken yıllardır bizim dikkat çektiğimiz problemi dile getirmiş. Poliste gizli ırkçılık olduğunu biz NSU cinayetleri işlendiğinden beri biliyoruz. Polislerin büyük bölümü, görevlerini anayasada yer alan hükümlere uygun olarak yapıyor ve bu konuda emniyet önemli bir yol aldı. Biz, ırkçıların tümüne yaptırımların uygulanmasını savunuyoruz. Başbakan Angela Merkel ile İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in ırkçılıkla ilgili açıklamalarda bulunması da bizim için önemli. Irkçılık mağduru kişilerin hak aramaları konusunda destek olunmalı, teşvik edilmeli. Mağdurlar, bir şeylerin yapılacağını ve şikâyet edilmesi durumunda sonuç alınacağını bilirse şikâyetçi olur.”

ABD’de George Floyd’un mayıs ayında polis şiddeti kurbanı olmasından sonra Almanya’da ırkçılık konusu yeniden tartışılmaya başlandı. SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken’den sonra Yeşiller Eş Genel Başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck de yaptıkları açıklamada ‘ırk’ kavramının anayasadan çıkartılmasını istedi.