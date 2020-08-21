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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 21.08.2020 - 12:57 | Son Güncelleme:

Polisler neden kanserden ölüyor

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Polisler neden kanserden ölüyor
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Başkent Berlin’de görevli özel time mensup 18 polisin peş peşe kanserden yaşamını yitirmesi üzerine savcılık harekete geçti. Soruşturma açan savcı, polislerin ölüm nedenlerini ve ihmalleri araştıracak. 

FOCUS Dergisi’nin haberine göre, özel timcilerin eğitim yaptıkları atış poligonlarındaki havalandırmanın çalışmadığı ve burada ortaya çıkan gazların da kansere yol açabileceği konusunda dönemin emniyet müdürleri Klaus Kandt ve Dieter Glietsch ile Başsavcı Margarete Koppers’in bilgilendirildi. Ancak üç isim de konuyla ilgili bir işlem yapmadı. Savcı Koppers, 2011 yılından beri soruşturmayı savsaklamakla suçlanıyor. Savcı, haklarında suçlama bulunan iki eski emniyet müdürü ve savcının ifadesine başvuracak. Berlin’de en son 52 yaşındaki bir polis memuru mart ayında kanserden hayatını kaybetmişti.

Polisler neden kanserden ölüyor

 

 

 

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