Polisler neden kanserden ölüyor

FOCUS Dergisi’nin haberine göre, özel timcilerin eğitim yaptıkları atış poligonlarındaki havalandırmanın çalışmadığı ve burada ortaya çıkan gazların da kansere yol açabileceği konusunda dönemin emniyet müdürleri Klaus Kandt ve Dieter Glietsch ile Başsavcı Margarete Koppers’in bilgilendirildi. Ancak üç isim de konuyla ilgili bir işlem yapmadı. Savcı Koppers, 2011 yılından beri soruşturmayı savsaklamakla suçlanıyor. Savcı, haklarında suçlama bulunan iki eski emniyet müdürü ve savcının ifadesine başvuracak. Berlin’de en son 52 yaşındaki bir polis memuru mart ayında kanserden hayatını kaybetmişti.