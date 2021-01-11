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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 11.01.2021 - 10:05 | Son Güncelleme:

Polisle solcular arasında arbede... 32 kişi gözaltında

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Polisle solcular arasında arbede... 32 kişi gözaltında
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Almanya’da aşırı sol grupların düzenlediği yürüyüşte göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Berlin’de 1919’da öldürülen Marksist siyasetçi Rosa Luxemburg’u anmak üzere gerçekleştirilen yürüyüşte, aşırı sol grupların yasaklı bazı sembolleri açması üzerine polis müdahalede bulundu. Bunun üzerine yürüyüşe katılanlar, şişe ve flamalarla polise mukavemette bulundu. Polis ise biber gazı kullandı. Yaşanan arbedenin ardından 32 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Polisle solcular arasında arbede... 32 kişi gözaltında

Polisle solcular arasında arbede... 32 kişi gözaltında

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