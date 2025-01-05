‘Polisin yetkisi artırmalı’

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Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD), partisinin düzensiz göçün engellenmesi için komşu ülkelerle olan sınırlarda kontrollerin ve emniyet birimlerinin yetkilerinin artırılmasında kararlı olduğunu söyledi. Emniyet birimlerinde personel sayısının artırılacağını ve teknik donanımlarının modernleştirileceğini vurguladı. Faeser aynı zamanda, sığınma başvuruları kabul edilmeyenlerin daha hızlı sınır dışı edileceklerini ve sığınmacıların Avrupa Birliği (AB) ülkelerine adil bir şekilde paylaştırılmasında ısrarlı olduklarını da yineledi.

SİLAH RUHSATI ZORLAŞTIRILSIN

SPD’nin terör ve cinsel şiddet başta olmak üzere diğer suçlara karşı mücadelede başarı oranının artırılması için emniyet birimlerinde yapay zekâ katkısıyla yüz tanıma uygulamasına geçilmesini hızlandırmayı planladığı belirtildi. SPD Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Dirk Wiese, partilerinin silah ruhsatı verilmesinin zorlaştırılmasını istediğini ve bunun için doktor ve psikolog raporu mecburiyeti getirilmesinden yana olduğunu açıkladı. Bakan Faeser de “Tehlikeli kişi ve kişilere kesinlikle silah bulundurma ruhsatı verilmeyecektir” dedi.