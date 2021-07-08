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Avrupa
MÜNİH / Fotoğraf: DPA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Polisin vurduğu kişi ölümden döndü

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Polisin vurduğu kişi ölümden döndü

Almanya’nın Münih kentindeki İngiliz Parkı’nda kontrol yapan polis, bir kişiyi ağır yaraladı. Son anda hastaneye kaldırılan kişi ölümden döndü.

EMNİYET Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre olay şöyle gelişti; Parkın içinden geçen İsar Nehri kenarında kimlik kontrolü amacıyla durdurulan şahıs, cebinden ucu keskin olduğu belirtilen bir cisim çıkardı. Bunun üzerine polislerden biri şahsın göğsünü hedef alarak ateş etti. Parklarda konakladığı belirtilen şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polisin kaç kez ateş ettiği ve yaralanan şahsın kimliği konusunda ise bilgi verilmedi. Çok sayıda vatandaşın gözleri önünde gerçekleşen olay büyük tepki topladı. Bunun üzerine emniyet güçleri olay bölgesini geniş çember altına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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