Polisin vurduğu adam öldü

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Olay, Nürnberg’in Werderau bölgesindeki Heisterstrasse ve Spießstrasse köşesindeki bir polis operasyonu sırasında yaşandı. Fiziki zarar verme ihbarıyla 38 yaşındaki bir adama yönelik tutuklama emrini yerine getirmek üzere polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Franconia Polis Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, adam çok katlı evin dairesinde gözaltına alınırken direndi ve elindeki mutfak bıçağıyla polislere de saldırdı. Sabah saat 08.15 sıralarında yaşanan olayda polis memurlarından biri adama ateş ederek onu vurdu. Polis sözcüsü, 38 yaşındaki adama polis ekipleri ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahelenin yapıldığını ancak şahsın orada hayatını kaybettiğini açıkladı. Çıkan arbedede iki polis memuru yara almadan kurtuldu.

Polis, henüz herhangi bir ayrıntı veya detay açıklamadı. Polis memurunun kaç el ateş ettiği ve adamın silahlı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Güncel bilgilere göre, ölen kişi dairede tek başınaydı. Dianaplatz’a çok uzak olmayan Nürnberg-Gibitzenhof’taki Heisterstraße birkaç saat kapalı kalmıştı, ancak şimdi tekrar açıldı. Binanın zemin katında ise bir kreş bulunuyor. Yerel sözcü, “Ancak dışarıdakilerin, özellikle kreşin bu önlemden etkilenmediğini ve risk altında olmadığını söyleyebiliriz” dedi. Velilerden çocuklarını tesisten almaları istendi. Çok sayıda kriminal polis memuru dairede kapsamlı adli incelemelerde bulundu. Ayrıca Nürnberg-Fürth Cumhuriyet Savcılığı’nın teknik yönlendirmesi altında Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi, polisin silah kullanma operasyonunu ve yasallığını araştırıyor.