Polisin hatasını anlatmaya başlayınca, engellendi!

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EMNİYET birimleri üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan bilirkişi Thomas Feltes, komisyonda verdiği ifadede bölge polisinin saldırı gecesi yaptığı hatalarla ilgili olarak savcılığın soruşturma başlatması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine komisyonda gözlemci olarak bulunan bakanlık görevlisi, müdahalede bulunarak, görüşmelerin gizli yapılmasını istedi. Diğer yandan SPD’li Komisyon Başkanı Marius Weiss da, bilirkişi Feltes’in olay günü polis telefonlarına ulaşılamaması ve ikinci olay yerindeki imdat çıkış kapısının kapalı olmasını gündeme getirince itirazda bulunarak, kendisinin bu konularla ilgili çağrılmadığını söyledi.

Bilirkişi Feltes ise araştırmaları esnasında engellerle karşılaştığını belirterek, kendisine olay günü hakkında tutulan protokol ve diğer inceleme dosyalarının gösterilmediğini, sadece polisin hazırladığı hata içermeyen basın açıklamalarıyla yetinmek zorunda kaldığını dile getirdi. Olayın gerçek anlamda aydınlatılmasına ilgi olmadığını vurgulayan Feltes, bu durumun başka inceleme komisyonlarında da farklı olmadığına dikkati çekti. Hataların olaydan sonra da devam ettiğini belirten bilirkişi, kurban yakınlarının beş gün boyunca cenazelerin nerede olduğunu öğrenemediğini, ikinci kez mağdur bırakıldıklarını vurguladı. Polisin ırkçılık karşısında daha duyarlı hale getirilmesi gerektiğini belirten Feltes, ırkçı saldırılar karşısında polisin çoğu zaman yetersiz kaldığını dile getirdi.