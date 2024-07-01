Polise saldıran İranlı hayatını kaybetti

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ORTA Frankonya Emniyet Müdürlüğü sözcüsü, olayda kimsenin yaralanmadığını, saldırganın 34 yaşında İran vatandaşı bir erkek olduğunu ve tren istasyonundaki olay yerinde salık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen öldüğünü açıkladı. Olayın nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Yapılan açıklamada, adamın ilk olarak devriye gezen bir federal polis aracına saldırdığı, ardından devriye aracından inen polis memurlarına önce hakaret etmeye başladı. Polis, saldırmakla tehdit eden adama yönelik önce biber gazı kullandı. Bunun üzerine adam bıçakla polislere saldırmaya çalıştı. Polis, takviye ekip istedi ve havaya uyarı ateşi açtı. Ardından ise saldırganı karnından vurdu. İstasyonun önündeki meydan kapatıldı. Sözcü kaç el ateş edildiği, kimin ateş ettiği ve ateş edilen yerin neresi olduğu konusunda herhangi bilgi vermedi.