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Polise, konutlarda izinsiz ‘arama yetkisi’

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#AVRUPADAN HABER#Nancy Faeser#BKA
Polise, konutlarda izinsiz ‘arama yetkisi’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 11:22

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in, terör tehlikesi başta olmak üzere bazı durumlarda savcılığın onayı olmadan da Federal Kriminal Dairesi’ne (BKA) konutları gizlice arama yetkisi verilmesi için çalışma yaptığı ileri sürüldü.

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‘ALMANYA Redaksiyon Ağı’nın (RND) güvenlik birimlerine yakın çevrelerden edindiği bilgilere dayanarak yayımladığı haberde, Bakan Faeser’in hazırladığı bir yasa tasarısında, terör başta olmak üzere güvenlik açısından tehlike oluşturan durumlarda savcılıktan izin alınmasına gerek olmadan BKA elemanlarının söz konusu konut ve yerlere girerek gizlice arama yapmalarına imkân kılınmasının öngörüldüğü yer aldı. Bu gizli aramalar sırasında, bilgisayar ve cep telefonlarına uzaktan kumandalı izleme sistemi ve gizli kameralar yerleştirilmesine imkân kılınmasının da aynı tasarıda yer alacağı iddia edildi.

‘İSTİSMAR EDİLEBİLİR’
Bakanlık tarafından konuyla ilgili iddialara yönelik bir açıklama yapılmazken, bazı çevrelerden tepkiler yükseldi. Hukukçular, savcılığın izni olmadan arama yapılmasının bazı BKA elemanları tarafından istismar edilebileceği tehlikesine dikkati çektiler. Hükümet ortağı Yeşiller Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Konstantin von Notz ise “Geçirmekte olduğumuz bu zor dönemlerde BKA daha fazla soruşturma yetkisine sahip olmalı. Ama hiçbir zaman anayasal ilkeler göz ardı edilmemeli” dedi.

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#AVRUPADAN HABER#Nancy Faeser#BKA

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