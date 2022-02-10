Polise hatasını düzelttirdi

POLİSİN olay sonrası yayınladığı ilk basın bülteninde, 17 yaşındaki bir gencin tramvayda maske takmadığı için sözlü olarak saldırıya uğradığı belirtilmişti. Duyuruda, maske tartışması üzerine büyüyen olayların daha sonra fiziki kavgaya dönüştüğü şeklinde yazması üzerine medyada da olay bu şekilde yansıtıldı. Ancak, Dilan’ın kaldırıldığı hastanede olayın tüm detaylarını yayınladığı videoyla anlatarak yabancı düşmanlığı içeren ırkçı bir saldırıya uğradığını belirtmesi sonrası, Berlin Polisi basın bültenini düzeltmek zorunda kaldı. Polis, tramvaydaki güvenlik kamera görüntülerinin incelendiğini ve gerçekte 17 yaşındaki gencin maske taktığı ve tam tersine kendisine saldıranların maskesiz olduğunun tespit edildiğini belirtti.BİRİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI
Hatanın nedeni hakkında bilgi vermek zorunda kalan Berlin Polisi, basın bültenlerinin olay yerine giden polislerin tuttuğu suç duyurusu ve rapor üzerine hazırlandığını, bu olayda da suç duyurusunun ‘yanlış anlaşılacak’ şekilde formüle edildiğini ve basın bültenindeki hatanın da buradan kaynaklandığını açıkladı. Polis, olaydan sonra saldırgan ırkçılardan bazılarının metro durağının yakınındaki bir barda tespit edildiği ve ifadelerinin alındığını da açıkladı. Zanlıların, çekilen video görüntülerinden tespit edildiği kaydedilirken, alkollü oldukları ve suçlamaları kabul etmedikleri ifade edildi. Yaşları 41 ila 52 arasında değişen üç zanlının geçici gözaltına alındığı ve ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Polis, bir zanlıda uyuşturucu madde bulunduğunu ve hakkında yasal işlem yapıldığını kaydetti.INSTAGRAM’DAN PAYLAŞTI
Hafta sonu Berlin’in Prenzlauer Berg ilçesinde tramvayda ırkçı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Türk kızı Dilan Sözeri
, polisin ve basının olayları maske kavgası olarak duyurması üzerine Instagram hesabından paylaştığı videoda yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatmıştı: “Benim adım Dilan Sözeri. Greifswalder metrosunda yabancı olduğum için saldırıya uğradım. 2’si kadın 6 Alman tarafından tramvayın içinde sıkıştırıldım, ağır hakaretlere maruz kaldım. O sırada annemle telefonda görüşüyordum. Bir sonraki durakta bir grup Alman tramvaya bindi ve hiçbir sebep yokken bana hakaretler edip ittirmeye başladılar. Tramvaydaki diğer yolculardan kimse bana yardımcı olmadı. Bir sonraki durakta indim ancak ırkçı grup da benle birlikte indi. Durakta etrafımı sarıp her taraftan hakaretler edip karnıma ve kafama vurdular. Durakta da yardım istememe kimse oralı bile olmadı. Gelen ambulansla hastaneye götürüldüm.”