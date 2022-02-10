Polise hatasını düzelttirdi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
Adalet Anıtına çirkin saldırıda yeni görüntüler Tanınmamak için...Adalet Anıtı'na çirkin saldırıda yeni görüntüler! Tanınmamak için...#Edirne
Everest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanışEverest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanış!#Evereste Tırmanış
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdürKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdür#KKTC
KKTCyi sarsan suikast İstanbulda Söylemez Kardeşlere gözaltı... Tekneyle kaçmışlarKKTC'yi sarsan suikast! İstanbul'da 'Söylemez Kardeşler'e gözaltı... Tekneyle kaçmışlar#Halil Falyalı
Adalet Bakanlığında önemli görüşme Sağlıkta şiddet... Yeni adımlar atacağızAdalet Bakanlığı'nda önemli görüşme! Sağlıkta şiddet... 'Yeni adımlar atacağız'#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Üçüncü dönem adaylık tartışması... TBMM Başkanı Şentop: Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildiÜçüncü dönem adaylık tartışması... TBMM Başkanı Şentop: Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi#TBMM Başkanı
Bugün başladı Binlerce asker Ukrayna sınırında...Bugün başladı! Binlerce asker Ukrayna sınırında...#RUSYA
Hamza Dağdan önemli açıklamalar: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeHamza Dağ'dan önemli açıklamalar: CHP lideri hep bir provokasyon peşinde#Hamza Dağ
Bitcoinlerini hesapta unuttu 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmazBitcoin'lerini hesapta unuttu! 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmaz#Bitcoin
Gramla satılıyor... Talep yağıyor Yazın kilosu 10 lira, kışın kurusu 200 liraGramla satılıyor... Talep yağıyor! Yazın kilosu 10 lira, kışın kurusu 200 lira#Bamya
İstanbul Havalimanında şaşkına çeviren olay Göbek sandılar gerçek bambaşka çıktıİstanbul Havalimanı'nda şaşkına çeviren olay! Göbek sandılar gerçek bambaşka çıktı#İstanbul
Omicronu keşfeden doktordan itiraf gibi açıklamaOmicron'u keşfeden doktordan itiraf gibi açıklama#OMICRON
Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı İşte yaşananlar...Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı! İşte yaşananlar...#Survivor All Star
Ünlü oyuncunun ölüm nedeni şoke etti: Önemsemeden yatıp uyumuşÜnlü oyuncunun ölüm nedeni şoke etti: Önemsemeden yatıp uyumuş#Bob Saget
HABERLERAvrupa Haberleri

Polise hatasını düzelttirdi

#Berlin#Dilan Sözeri#Polis Hatası
Polise hatasını düzelttirdi

17 yaşındaki Türk kızı Dilan Sözeri, hafta sonu Berlin’in Prenzlauer Berg ilçesinde tramvayda uğradığı ırkçı saldırının maske tartışması gibi lanse edilmesi üzerine yayınladığı videoyla polise hatasını düzelttirdi. Berlin Polisi, basın bültenindeki hatanın, olay yerine giden polislerin suç duyurusu raporunu yanlış formüle etmesinden kaynaklandığını açıkladı.

Haberin Devamı

POLİSİN olay sonrası yayınladığı ilk basın bülteninde, 17 yaşındaki bir gencin tramvayda maske takmadığı için sözlü olarak saldırıya uğradığı belirtilmişti. Duyuruda, maske tartışması üzerine büyüyen olayların daha sonra fiziki kavgaya dönüştüğü şeklinde yazması üzerine medyada da olay bu şekilde yansıtıldı. Ancak, Dilan’ın kaldırıldığı hastanede olayın tüm detaylarını yayınladığı videoyla anlatarak yabancı düşmanlığı içeren ırkçı bir saldırıya uğradığını belirtmesi sonrası, Berlin Polisi basın bültenini düzeltmek zorunda kaldı. Polis, tramvaydaki güvenlik kamera görüntülerinin incelendiğini ve gerçekte 17 yaşındaki gencin maske taktığı ve tam tersine kendisine saldıranların maskesiz olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polise hatasını düzelttirdi
BİRİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI
Hatanın nedeni hakkında bilgi vermek zorunda kalan Berlin Polisi, basın bültenlerinin olay yerine giden polislerin tuttuğu suç duyurusu ve rapor üzerine hazırlandığını, bu olayda da suç duyurusunun ‘yanlış anlaşılacak’ şekilde formüle edildiğini ve basın bültenindeki hatanın da buradan kaynaklandığını açıkladı. Polis, olaydan sonra saldırgan ırkçılardan bazılarının metro durağının yakınındaki bir barda tespit edildiği ve ifadelerinin alındığını da açıkladı. Zanlıların, çekilen video görüntülerinden tespit edildiği kaydedilirken, alkollü oldukları ve suçlamaları kabul etmedikleri ifade edildi. Yaşları 41 ila 52 arasında değişen üç zanlının geçici gözaltına alındığı ve ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Polis, bir zanlıda uyuşturucu madde bulunduğunu ve hakkında yasal işlem yapıldığını kaydetti.
Polise hatasını düzelttirdi
INSTAGRAM’DAN PAYLAŞTI
Hafta sonu Berlin’in Prenzlauer Berg ilçesinde tramvayda ırkçı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Türk kızı Dilan Sözeri, polisin ve basının olayları maske kavgası olarak duyurması üzerine Instagram hesabından paylaştığı videoda yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatmıştı: “Benim adım Dilan Sözeri. Greifswalder metrosunda yabancı olduğum için saldırıya uğradım. 2’si kadın 6 Alman tarafından tramvayın içinde sıkıştırıldım, ağır hakaretlere maruz kaldım. O sırada annemle telefonda görüşüyordum. Bir sonraki durakta bir grup Alman tramvaya bindi ve hiçbir sebep yokken bana hakaretler edip ittirmeye başladılar. Tramvaydaki diğer yolculardan kimse bana yardımcı olmadı. Bir sonraki durakta indim ancak ırkçı grup da benle birlikte indi. Durakta etrafımı sarıp her taraftan hakaretler edip karnıma ve kafama vurdular. Durakta da yardım istememe kimse oralı bile olmadı. Gelen ambulansla hastaneye götürüldüm.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berlin#Dilan Sözeri#Polis Hatası

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü