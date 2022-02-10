Polise hatasını düzelttirdi

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POLİSİN olay sonrası yayınladığı ilk basın bülteninde, 17 yaşındaki bir gencin tramvayda maske takmadığı için sözlü olarak saldırıya uğradığı belirtilmişti. Duyuruda, maske tartışması üzerine büyüyen olayların daha sonra fiziki kavgaya dönüştüğü şeklinde yazması üzerine medyada da olay bu şekilde yansıtıldı. Ancak, Dilan’ın kaldırıldığı hastanede olayın tüm detaylarını yayınladığı videoyla anlatarak yabancı düşmanlığı içeren ırkçı bir saldırıya uğradığını belirtmesi sonrası, Berlin Polisi basın bültenini düzeltmek zorunda kaldı. Polis, tramvaydaki güvenlik kamera görüntülerinin incelendiğini ve gerçekte 17 yaşındaki gencin maske taktığı ve tam tersine kendisine saldıranların maskesiz olduğunun tespit edildiğini belirtti.