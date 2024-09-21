Polise de güvenmeyeceksek kime güveneceğiz

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‘Forsa’ tarafından her yıl yapılan kamuoyu yoklamalarına bakıyorum.

Almanya’daki kurum ve kuruluşlara, meslek gruplarına duyulan güvende polis ya ilk ya da ikinci sıradadır.

En son 12 Aralık 2023 tarihinde yapılan kamuoyu yoklamasına göre, Almanların yüzde 81’i polislere ve doktorlara güveniyor.

Yani polisler ve hekimler güvende ilk sırayı paylaşıyor.

İkinci sırada yüzde 74’le Federal Anayasa Mahkemesi yer alıyor.

Alman Ordusu’na, askerlere duyulan güven yüzde 53’te, basına duyulan güven yüzde 41’de kalıyor.

Politikaya ve politikacılara güven ise yerlerde...

Federal Meclis’e güven yüzde 32’yi, federal hükümete yüzde 21’i, başbakana yüzde 20’yi geçmiyor.

Protestan Kilisesi’ne güven yüzde 28’de, Hıristiyan aleminin ruhani lideri Papa’ya yüzde 14’te, Katolik Kilisesi’ne de yüzde 10’da kalıyor.

İslam’a güven de yüzde 6’da.

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BAŞKA ARAŞTIRMALAR DA VAR

Ama en çok güven duyulan polislerle ilgili başka araştırmalar da var.

Almanya’da geçerli yasalara göre, polisin insanları tenlerine, saç renklerine veya başka dış görünümlerine göre kafalarında sınıflandırarak kontrol etmeleri yasaktır.

Yani ‘Racial Profiling’ (hukuksal olarak aynı yasaların etnik gruplar için farklı uygulanması ve siyasal olarak da ırksal profilleme) yasaktır.

Ama Almanya’da özellikle ‘siyahilerin’ ve diğer göçmenlerin daha çok ve daha sık polis tarafından kontrol edildikleri, ‘Racial Profiling’ yaşadıkları bilinmektedir.

Aşağı Saksonya Eyalet Polis Akademisi bilim insanlarının 3.5 yıl boyunca yaptıkları bir araştırmaya göre, polis tarafından rastgele yapılan kontrollerde etnik köken, din veya sosyal statü gibi faktörler etkin rol oynadığı için göçmen kökenli insanlar ‘tercih edilmekte’, sorgulanmalarda, risk değerlendirmelerinde ayrımcılık yapılmaktadır.

Güney Avrupalılara fevri, Ruslara şiddet yanlısı, Klan (aşiret) üyesi Araplara iş birliği yapmayan, özellikle de Arap veya Türk görünümlü gençlere de ‘polis düşmanı’ ve ‘saygısız’ gözüyle bakılmakta.

Aynı araştırmaya göre, bu sadece bazı polislerin ön yargılarından değil, emniyet birimlerinde ‘ırksal profillemeye göz yumulmasından’ kaynaklanmaktadır.

Tabii aynı araştırmada, Müslümanların polisle olan etkileşimlerinde daha fazla ayrımcılığa maruz kaldıkları da yer almaktadır.

Ve Almanya’da demokratik değerlere uygun biçimde vatandaşların haklarını korumaya yönelik adımlar atılması, emniyet birimlerindeki sistematik sorunlarla mücadele edilmesi, güvenlik politikalarında kapsamlı reformlara ihtiyaç duyulduğu ve polis teşkilatında çeşitliliği artıracak, ayrımcılıkla mücadele edecek yapıların güçlendirilmesi gerektiği de vurgulanmaktadır.

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HALKIN YÜZDE 90’I: IRKÇILIK VAR

Alman Uyum ve Göç Araştırması Merkezi’nin (DeZIM) 2022 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, halkın yüzde 33’ü bazı halkların ve etnik grupların diğerlerine göre doğuştan daha çalışkan olduğu görüşündedir.

Halkın yüzde 90’ı Almanya’da ırkçılığın var olduğu görüşündedir.

SPD güdümlü Friedrich Ebert Vakfı’nın 2022-2023’te yaptığı bir araştırmaya göre, Almanların yüzde 16.2’si ırkçı bir tutum sergilemektedir.

Almanların yüzde 30’u “Yabancılar sosyal sistemden yararlanmak için Almanya’ya gelmektedir” görüşünü paylaşmaktadır.

Leipzig Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre de Almanların yüzde 17’si “İşyeri sıkıntısı yaşanırsa yabacılar sınır dışı edilmelidir” görüşündedir.

Almanya’da yaşayan ve Müslüman olmayanların yüzde 58’i Müslümanların özgürlüğe ve insan haklarına karşı olduğunu düşünmektedir.

Almanların yüzde 52’si İslam’ı tehdit olarak görmektedir.

Almanların yüzde 28.5’i hatta Doğu Almanların yüzde 47.4’ü Almanya’ya Müslüman göçünün yasaklanmasını istemektedir.

Alman Polis Yüksek Okulu tarafından yapılan ‘MEGAVO’ (Polis memurlarının günlük yaşamlarında motivasyon, davranış ve şiddet) araştırmasına göre, polislerin yüzde 17’si “Bu kadar çok Müslüman yüzünden kendimi ülkemde yabancı hissediyorum” demektedir.

Kendisini ‘kısmen yabancı’ hissedenlerin oranı da yüzde 21’dir.

Polislerin yüzde 14’ü Almanya’da yabancı sayısının çok olduğu görüşündedir.

Polislerin yüzde 17’sinin Müslüman düşmanı eğilimli, yüzde 31’nin de ‘ikircikli’ (çelişik duygulu) olduğu da ortaya çıkmıştır.

Uzun süre çalışan polisler arasında ırkçı eğilimin daha yüksek olduğu da aynı araştırmada yer almaktadır.

*

Evet...

Almanya’daki polisler de uzaydan gelmemekte, onlar da bu toplumun içinden çıkmaktadır.

Ama iyi de Almanya’da en çok güven duyulan polislere de güvenmeyeceğiz, güvenemeyeceğiz de kime güveneceğiz biz?