Polise bıçakla saldırınca...

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ALMANYA’nın Aşağı Saksonya eyaletinde bağlı Göttingen şehrinde çarşamba akşamı dramatik bir olay yaşandı. Polisten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşında ve psikolojik sorunları olduğu düşünülen bir kişi saat 17.30 sıralarında sebepsiz yere bir kadına saldırdı. Kadını iterek yere düşüren saldırgan, daha büyük bir zarar vermeden olay yerinden uzaklaştı. Kadın, kendi evinden polisi arayarak yardım istedi. Ancak şüpheli bu kez polise de bıçakla saldırdı. Olay sırasında bir polis memuru hafif şekilde yaralandı. Saldırganın polis memurlarına yönelik şiddetini artırmasıyla olay kontrolden çıktı. Bir polis memuru silahını kullanarak saldırganı vurdu. Saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti. Bıçaklanan polis memurunun vücudunun üst kısmında hafif bir yara olduğu açıklandı.

Detaylı soruşturmanın tarafsız bir şekilde yürütülmesi için dosyanın başka bir polis karakoluna devredileceği açıklandı. Ancak bu görevin hangi ekip tarafından üstlenileceği henüz netlik kazanmadı.