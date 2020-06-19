Polise bıçakla hamle yapınca...

EDİNİLEN ilk bilgilere göre icra memurlarıyla birlikte bir binadan kiracıyı çıkarmaya giden polislere, Faslı olduğu öğrenilen 54 yaşındaki kişi bilinmeyen bir nedenle elindeki bıçakla saldırmak istedi. Polis memurlarının ikna çabalarına rağmen bıçağı bırakmayan saldırgan, bir süre sonra etrafını saran polislerin üzerine doğru bıçakla hamle yaptı. Polislerden birini yaralamak isterken, başka bir polisin silahından çıkan kurşunla vuruldu. Yere düşen saldırgan ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ölen kişinin ağır psikolojik sorunlarının olduğu belirtilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili müfettiş görevlendiren Bremen İçişleri Senatörlüğü, polis ihmalinin olup olmadığını araştırıyor.