Polise ateş etti canından oldu

POLİSİN olayla ilgili yaptığı açıklamaya göre; Mülheim’da çok sayıda dairenin bulunduğu binanın giriş katında silah sesi duyan komşular ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis ve ilk yardım ekipleri olay yerine sevk edildi. Binanın giriş katında tek başına yaşayan ve sabıka kaydı bulunan 65 yaşındaki saldırgan, elindeki uzun namlulu silahla apartmana girmeye çalışan polislerin üzerine birkaç el ateş etti. Polis ekipleri de karşılık verdi. Çatışmada ağır yaralanan saldırgan olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis sözcüsü, ateş eden polisler hakkında inceleme başlatıldığını açıklarken, bu incelemenin formalite gereği olduğunu da vurguladı. Polislere soruşturmayı ise tarafsızlık ilkesi gereği Mülheim Savcılığı yerine Duisburg Savcılığı üstlendi. Vurulup yaşamını yitiren kişinin neden polislere ateş ettiğiyle ilgili araştırmalar da sürüyor.