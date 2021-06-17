Polis zorla girdi

RADÄ°KAL sol gruplar, uzun sÃ¼redir iÅŸgal ettikleri Friedrichshain semtinde bulunan Rigaer Caddesi 94 numaralÄ± binada yangÄ±n denetimi yapÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek istedi. Polis, aÅŸÄ±rÄ± solcu gruplarÄ±n bina giriÅŸine kurduÄŸu barikatÄ± elektrikli testere kullanarak kaldÄ±rÄ±rken, bu gruplar barikatÄ± kaldÄ±ran polise boya ve yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme cihazlarÄ±yla saldÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polis zor kullanarak binaya girdi. Berlin polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bina iÃ§inde hÃ¢lÃ¢ birÃ§ok engel ve barikat bulunduÄŸu, bu nedenle adÄ±m adÄ±m ilerleyebildikleri ifade edildi. Binada keÅŸif yapacak memurun ise yaÅŸanan olaylardan dolayÄ± binaya girmek istemediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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