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Avrupa
AA / FotoÄŸraflar: dpa
Haber GiriÅŸ: 17.06.2021 - 14:14 | Son GÃ¼ncelleme:

Polis zorla girdi

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Polis zorla girdi

Almanyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Berlinâ€™de aÅŸÄ±rÄ± solcu gruplar tarafÄ±ndan iÅŸgal edilen ve yangÄ±n denetimine izin verilmeyen binaya polis zor kullanarak girdi.

RADÄ°KAL sol gruplar, uzun sÃ¼redir iÅŸgal ettikleri Friedrichshain semtinde bulunan Rigaer Caddesi 94 numaralÄ± binada yangÄ±n denetimi yapÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek istedi. Polis, aÅŸÄ±rÄ± solcu gruplarÄ±n bina giriÅŸine kurduÄŸu barikatÄ± elektrikli testere kullanarak kaldÄ±rÄ±rken, bu gruplar barikatÄ± kaldÄ±ran polise boya ve yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme cihazlarÄ±yla saldÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polis zor kullanarak binaya girdi. Berlin polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bina iÃ§inde hÃ¢lÃ¢ birÃ§ok engel ve barikat bulunduÄŸu, bu nedenle adÄ±m adÄ±m ilerleyebildikleri ifade edildi. Binada keÅŸif yapacak memurun ise yaÅŸanan olaylardan dolayÄ± binaya girmek istemediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Polis zorla girdi

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Polis zorla girdi

Polis zorla girdi

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