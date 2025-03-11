Polis yavaş gidenlerle böyle dalga geçti!

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Polisin “Orta şerit kaçkınları, siz otoyolda tıpkı kötü WLAN gibisiniz. Herkes sizin daha hızlı gitmenizi arzu ediyor ama siz hızlı gitmediğiniz için tüm ulaşım da aksıyor” içerikli paylaşımı, kısa bir süre içinde 150 binden fazla kişi tarafından beğenildi. Stuttgart ile Karlsruhe arasındaki A8 otoyolunda sistematik olarak kontroller yapan Pforzheim Polisi’nin dalga geçme içerikli bu paylaşımına sosyal medyada övgüler yağdırıldı.

Pforzheim Polis Sözcüsü Christian Schulze, “Biz düzenli olarak orta şeride girip çıkan ve sürekli olarak orta şeritte yavaş giderek arkadan hızlı gelenler için tehlike oluşturanları kontrol ediyoruz. Orta şeritte giderek diğerlerini engelleyenler 80 Euro para cezasına çarptırıldıkları gibi trafik suçu nedeniyle Flensburg’daki kayıtlara 1 puan olarak geçiyor. 8 puandan sonra da geçici bir süre ehliyetlere el konuluyor” açıklamasında bulundu.