Polis uyuşturucu partisini bastı

Uyuşturucu partisinin koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kurallara aykırı yapıldığı için polis partiyi dağıttı. 30 kişinin yer aldığı eğlencede sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve maske takılmadığı tespit edildi. Kurallara uyulmadığı için katılanlara yaptırım uygulandı. Polis köpeklerinin katıldığı arama sırasında partide yenilen pastaların içinde de uyuşturucu bulundu. İnternet üzerinden kiralanan mekânının sahibine de ayrıca cezai yaptırım uygulandı.