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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 30.12.2020 - 17:38 | Son Güncelleme:

Polis uyuşturucu partisini bastı

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Polis uyuşturucu partisini bastı
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Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet sınırları içinde kalan Meerbusch’ta esrar partisi yapıldığı ihbarını alan polis, baskın düzenledi.

Uyuşturucu partisinin koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kurallara aykırı yapıldığı için polis partiyi dağıttı. 30 kişinin yer aldığı eğlencede sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve maske takılmadığı tespit edildi. Kurallara uyulmadığı için katılanlara yaptırım uygulandı. Polis köpeklerinin katıldığı arama sırasında partide yenilen pastaların içinde de uyuşturucu bulundu. İnternet üzerinden kiralanan mekânının sahibine de ayrıca cezai yaptırım uygulandı.

 

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