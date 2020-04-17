Polis, ‘Teslim ol’ derken, bir anda ateş etmeye başladı

DÜSSELDORF’da anne ve babasıyla birlikte yaşayan 32 yaşındaki bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle ailesiyle kavga etti. Adamın elin silah olduğu gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine özel polis kuvvetleri sevk edildi. Bir süre sonra saldırganın anne ve babası evden çıkarılıp güvenli bir yere alındı. Polis de saldırgana elindeki silahı bırakıp teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Saldırgan ise polisin çağrı yaptığı sırada eline geçirdiği her şeyi pencereden fırlattı. Yanıcı sıvı maddeyle binayı ateşe vermekle tehdit etti. Sonra da özel eğitimli polis köpeğine ateş etmeye başladı. Kurşunlar köpeğin bacağına isabet etti. Ardından siper alan polislere de ateşe başladı. Bunun üzerine polis de karşılık verince saldırgan olay yerinde yaşamını yitirdi.

