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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 08.06.2020 - 16:24,Son Güncelleme:

‘Polis teşkilatındaki ırkçılık güveni sarsıyor’

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‘Polis teşkilatındaki ırkçılık güveni sarsıyor’
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SPD Eş Başkanı Saskia Esken emniyet birimlerindeki ırkçı ve şiddet eğiliminin bağımsız kurumlar tarafından araştırılması gerektiğini söyledi.

Alman Polis Teşkilatı’nda gizli ırkçı eğilimler oluğunu belirten Esken, şunları söyledi: “Dünyanın dört bir yanında, ABD’de polis şiddetiyle George Floyd’un öldürülmesi protesto ediliyor. Çünkü bu münferit bir olay değil. Alman protestocular da kendi ülkelerinden yola çıkarak tepkilerini gösteriyorlar. Polis teşkilatında gizli ırkçılık var. Teşkilat içinde görevli polislerin büyük bölümü de rahatsız. Çünkü güveni sarsıyor. Polise yönelik şikâyetlerin bağımsızca araştırılması gerekiyor. Emniyet teşkilatında ırkçılığa ve aşırı sağcılara yer yok.”

‘Polis teşkilatındaki ırkçılık güveni sarsıyor’

 

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