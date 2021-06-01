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Avrupa
Hüseyin GÜL / BERLİN
Haber Giriş: 01.06.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

Polis teşkilatı lösemili Cenk için kampanya başlattı

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Polis teşkilatı lösemili Cenk için kampanya başlattı

Almanya’nın Bochum kentinde polis teşkilatı lösemi hastası Cenk Gerçek için bağış kampanyası başlattı.

POLİS memuru olan baba Özgür Gerçek, 13 yaşındaki oğlu Cenk’e kan kanseri teşhisi konulduğunu öğrendiğinde adeta yıkıldı. Bu acı haberi öğrenen Özgür Gerçek’in polis arkadaşları derhal kollarını sıvayarak Cenk’e uygun kök hücre ve kemik iliği bulunması için kampanyası başlattılar. Kampanyaya 17- 55 yaş arası tüm gönüllüler katılabilir. Öte yandan kronik hastalığı olmayan sağlıklı kemik iliği ve kök hücre bağışı için internet üzerinden www.dkms.de/aktıv-werden/online-aktionenadresine ‘teamcenk’ adresinde kayıt yapabilirler.

Polis teşkilatı lösemili Cenk için kampanya başlattı

Polis teşkilatı lösemili Cenk için kampanya başlattı

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