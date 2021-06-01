Polis teşkilatı lösemili Cenk için kampanya başlattı

POLİS memuru olan baba Özgür Gerçek, 13 yaşındaki oğlu Cenk’e kan kanseri teşhisi konulduğunu öğrendiğinde adeta yıkıldı. Bu acı haberi öğrenen Özgür Gerçek’in polis arkadaşları derhal kollarını sıvayarak Cenk’e uygun kök hücre ve kemik iliği bulunması için kampanyası başlattılar. Kampanyaya 17- 55 yaş arası tüm gönüllüler katılabilir. Öte yandan kronik hastalığı olmayan sağlıklı kemik iliği ve kök hücre bağışı için internet üzerinden www.dkms.de/aktıv-werden/online-aktionenadresine ‘teamcenk’ adresinde kayıt yapabilirler.