Polis skandalına ‘abartılı dedikodu’ diyen Beuth’un istifası istendi

MUHALEFET partileri SPD ile Sol Parti’nin istifa talebine FDP de destek verdi. Sol Parti Eyalet Teşkilatı Başkanı Janine Wissler, İçişleri Bakanı Peter Beuth’un artık bakan olarak görevini yapamayacağını belirterek derhal görevi bırakması gerektiğini söyledi.

BASİTE İNDİRGİYOR

Sol Parti Başkanı Wissler, CDU’lu İçişleri Bakanı Beuth’un artık olayı aydınlatmasının mümkün olmadığını vurguladı. Wissler, emniyet teşkilatının aşırı sağcı polisler konusunda yönetim zaafı bulunduğuna da dikkat çekti. Bakan Beuth’un skandalı münferit ve abartılı dedikodu olarak tanımlayarak olayı basite indirgediğini belirten Wissler, “Üniforma taşıyan aşırı sağcılar güvenlik riski taşımaktadır” dedi. FDP İçişleri Politika Sözcüsü Stefan Müller de Beuth’un artık bakanlığını yapmasının sorgulanması gerektiğine işaret etti. SPD Meclis Grubu Genel Sekreteri Günter Rudolph, bakanı istifaya davet etti. Rudolph, Bakan Beuth’un 7 yıldır görevde olduğunu ve siyasi sorumluluk taşıdığını ifade etti. SKANDAL MÜNFERİTMİŞ!

İçişleri Bakanı Peter Beuth ise muhalefetin istifa talebine olumsuz yanıt verdi. Beuth, sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini kaydederken, emniyet teşkilatındaki aşırı sağcı polislerin münferit olduğunu yineledi. Beuth, oluşturulan uzmanlar komisyonunun dört hafta içinde konuyla ilgili araştırmasını tamamlayıp raporunu sunacağını söyledi.

HANAU’DA GÖREVLİYMİŞ

Önceki günlerde aşırı sağ ile bağlantıları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 13 polisin, 9 göçmenin öldürüldüğü gece Hanau’da görevli oldukları ortaya çıkmıştı. Ayrıca aşırı sağcı ve ırkçı chat grubunda yer alan polislerin bayisinin 49 olduğu tespit edildi.