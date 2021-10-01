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Polis şiddeti Eyalet Meclisi’nde

#Almanya#Polis#Şiddet
Polis şiddeti Eyalet Meclisi’nde

Almanya’nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Kelsterbach şehrinde eczacılık yapan Dr. Okan Osmanoğlu’na yönelik polis şiddeti, Hessen Eyalet Meclisi’ne taşındı. Hessen eyaleti eski Adalet Bakanı ve FDP milletvekili Jörg-Uwe Hahn, İçişleri Bakanlığına soru önergesi vererek, polis şiddeti hakkında açıklama istedi.

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Jörg-Uwe Hahn, “Bu olayda, vakanın ve arka planın hızlı bir şekilde açıklanması gerekiyor. Aşırı polis müdahalesiyle ilgili tartışmaları hızla bitirmenin tek yolu bu” dedi. Eyalet hükümetinin, polis operasyonunun gerekçeleri hakkında ne tür bilgilere sahip olduğunun sorulduğu önergede, polis memurlarının bakış açısından kendilerine göre cop kullanımını haklı çıkaran hangi sebeplerin var olduğunun araştırılması istendi. Okan Osmanoğlu’na copla şiddet uygulayan polis memurları hakkında hizmet ve disiplin kanunu kapsamında soruşturma başlatıldığı belirtildi. FRANKFURT

Polis şiddeti Eyalet Meclisi’nde

 

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#Almanya#Polis#Şiddet