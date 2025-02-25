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Polis Nürnberg saldırganının peşinde!

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#Almanya#Bıçaklı Saldırı#AVRUPADAN HABERLER
Polis Nürnberg saldırganının peşinde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 11:02

Nürnberg Polisi, hafta sonu Nürnberg’in güney bölgesinde 20 yaşındaki bir gence bıçakla saldıran ve henüz kimliği belirlenemeyen saldırganı arıyor. Polis şimdi halktan bilgi istiyor.

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Cumartesi akşamı saat 18.50 sıralarında 20 yaşındaki bir genç kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Merkez Franconia Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, genç adam Celitsstrasse bölgesinde bir arkadaşıyla yürürken iki kimliği belirsiz kişiyle karşılaştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle saldırganlardan biri bıçak çekerek 20 yaşındaki gence saldırmaya çalıştı.

HAFİF YARALANDI
Genç adamın direnmesi üzerine saldırgan genci bırakıp, arkadaşıyla birlikte merkez tren istasyonuna doğru kaçtı. Saldırıda mağdur hafif yaralandı. 20 yaşındaki futbolcu, kısa bir süre sonra ana istasyon güney çıkışı bölgesinde rakibiyle tekrar karşılaşınca sözlü tartışma çıktı. Kaçan saldırgan, 165 cm boyunda, zayıf, siyah saçlı, 3 günlük sakallı, güneyli görünümlü, gri eşofman ve üzerine siyah yelek giymiş. Nürnberg Güney Polis Karakolu, tehlikeli yaralama şüphesiyle soruşturma yürütüyor. Bu kapsamda, çatışmayı izleyen veya failin kaçtığını gören görgü tanıklarının (09 11) 9 48 20 numaralı telefonu aramaları isteniyor.

 

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#Almanya#Bıçaklı Saldırı#AVRUPADAN HABERLER

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