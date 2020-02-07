Polis memuruna polise hakaretten para cezası

DURUŞMADA hazır bulunmak üzere adliye binasına gelen sanık polis memuru, duruşmanın 15 dakika geç başlaması üzerine adliyeyi terk etti. Sanık polisin, basın mensuplarının duruşma salonunda fotoğrafını çekmelerini ve görüntü almalarını engellemek amacıyla binadan hızla ayrıldığı tahmin edilirken, avukatı, mahkeme heyetine müvekkilinin aniden rahatsızlanması üzerine ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi.

Savcı mahkemeye sunduğu iddianameye göre olay şöyle oldu; Sanık polis memuru, Düsseldorf Ana Tren Garı’nda kavga eden iki kişiye müdahale eden polis memurlarına izinli olmasına rağmen alkolün de etkisiyle önce hakaret, sonra küfür etti. Polis memurları meslektaşlarını uzaklaştırdı ancak o geri döndü ve küfürlerine devam etti. Bunun üzerine kendisini gözaltına almak isteyen meslektaşlarına direndi, ancak kelepçelenerek karakola götürüldü. Burada hücreye atılan sanık polis alkol testi de yaptırmadı. Mahkeme sonunda sanık avukatı savcının iddialarına itiraz etmedi, hâkimin verdiği 4 bin Euro para cezasını da kabul etti. Sanık polis hakkında şimdi de Emniyet tarafından disiplin soruşturması başlatılacak.