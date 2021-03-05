Polis, kayıp Rebecca için dijital iz peşinde!

BERLİN’de yaşayan ve 18 Şubat 2019’dan itibaren kayıp olan Rebecca’dan hâlâ bir iz yok. Son gece ablası ve eniştesinin evinde kalan Rebecca sabah saatlerinden itibaren kayboldu. O günden bu yana polis Rebecca’nın ne cesedine ne de yaşadığına dair iz bulabildi. Polis katil zanlısı olarak enişteyi iki kez gözaltına aldı ancak delil yetersizliğinden serbest bırakmak zorunda kaldı. Rebecca’nın annesi ve babası ise damatlarının suçsuzluğuna ve kızlarının hâlâ yaşadığına inanıyor.

ÖZEL ŞİFRELİ DİJİTAL DOSYA

Berlin Polisi, Rebecca’nın cep telefonundaki arama ve mesajlaşma verileri ile konum bilgisini analiz etti. Ancak buradan da sonuç alamayınca 6 ay önce arama motoru Google’a başvurarak, Rebecca’yla ilgili ellerindeki tüm verileri soruşturma kapsamında değerlendirmek üzere göndermesini talep etti. Avrupa Merkezi İrlanda’da bulunan Google, önceki gün Rebecca’yla ilgili tüm verilerini özel şifreli bir dijital dosya içinde Berlin polisine teslim etti.

POLİS, SNAPCHAT BİLGİLERİNİ ANALİZ EDECEK

Polis, Google’da kullanıcı hesabı bulunan Rebecca’nın kimlerle yazıştığı, hangi kelimeleri ve hangi sayfalarda arama yaptığı, Google hesabındaki telefon numaraları, randevu kayıtları, notları gibi tüm dijital izleri analiz ederek Rebecca’nın başına ne geldiğiyle ilgili sonuç elde etmeye çalışacak. Dijital takibi Berlin Suç Dairesi teknik birimi gerçekleştiriyor. Polis özellikle Rebecca’ya ait google hesabının kaybolduktan sonra aktif olup olmadığını öğrenmek istiyor. Cinayet masası, aynı şekilde Rebecca’nın Snapchat hesabı bilgilerini de analiz ederek son paylaşımlarının değerlendirmesini yapacak.

Bild gazetesinde derlenen Rebecca’nın kaybolmasıyla ilgili kronoloji:

18 Şubat 2019:

05.45: Rebecca’nın eniştesi bir eğlenceden dönerek ev girdi.

06.00-08.00: Rebecca’nın cep telefonu evdeki internet vericisine bağlandı.

07.00: Rebecca’nın ablası 2 yaşındaki kızıyla birlikte işe gitmek üzere evden ayrıldı.

07.15: Annesi Rebecca’yı aradı ancak telefonu kapalıydı.

08.25: Annesi Rebecca’yı bir kez daha aradı ve yine kapalıydı.

08.26: Annesi damadını arayarak Rebecca’yı sordu ve Rebecca’nın evden çıktığı yanıtını aldı.

08.42: Annesi whatsapp üzerinden kızına mesaj attı. Mesaj ulaştı ancak okunmadı.

09.50: Okulda ders başladı ancak Rebecca derste gitmedi.

10.47: Rebecca’nın ablası ve eniştesine ait Twingo model araba Berlin Frankfurt/Oder arasındaki A12 otoyolda plaka tanıyan kamera sistemine kaydedildi.

Öğleden sonra: Rebecca akşam üzeri de eve dönmeyince ailesi polise kayıp ihbarı yaptı.

19 Şubat 2019: Polis Rebecca hakkında kayıp ilanı yayınladı.

22.39: Rebecca’nın ablası ve eniştesine ait Twingo marka araba bir kez daha Berlin Frankfurt/Oder arasındaki A12 otoyolda görülüp sisteme kaydedildi.

21 Şubat: Polis Rebecca’nın fotoğrafını paylaşarak kayıp ilanını yeniledi.

23 Şubat: Berlin Emniyet Müdürlüğü 3. cinayet masası soruşturma başlattı.

26 Şubat: Ailenin başlattığı sivil inisiyatif park ve bahçelerde geniş çaplı arama yaptı.

28 Şubat 13.50: Rebecca’nın eniştesi Florian gözaltına alınıp sorgulandı.

1 Mart: Enişte Florian ve Rebecca’nın ablası Jessica’nın birlikte yaşadığı ev arandı. Arama sonrası enişte Florian serbest bırakıldı.

4 Mart: Enişte Florian R. yeniden gözaltına alındı.

06.03: ZDF televizyonunda yayınlanan Akte X polisiye haber programında Rebecca’nın kaybolmasıyla ilgili bilgiler paylaşılıp görgü tanıklarından yardım istendi.

7 Mart: Polis Frankfurt/Oder istikametindeki ormanlık alanda polis köpekleriyle birlikte geniş çaplı arama yaptı.

13 Mart: Cinayet masası ve teknik yardım ekibi Berlin’in güney doğusundaki ormanlık alanda arama yaptı.

16 Mart: Polis köpekleri A12 otoyolunda Schartmützel Golü istikametine doğru iz sürdü.

20 Mart: Dalgıçlar Wolkiger golünde arama attı.

22 Mart: Enişte Florian hakkındaki tutuklama kararı, delil olmadığı gerekçesiyle kaldırıldı.

16 Nisan: Rebecca’yla ilgili aramalar bir sonraki delil bulununcaya kadar durduruldu.