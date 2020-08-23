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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 23.08.2020 - 12:50 | Son Güncelleme:

Polis içinde aşırı sağ korkusu

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Polis içinde aşırı sağ korkusu
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Almanya’da istihbarat birimi, eylül ayında polis teşkilatında aşırı sağ yapılanma üzerine bir rapor hazırladı. Alman haber ajansı dpa da bu rapor üzerine eyalet bakanlıkarına kaç polis memuru hakkında aşırı sağ şüphesiyle disiplin ve ceza soruşturması bulunduğunu sordu. En fazla soruşturma 17 polis memuruyla Hessen’de çıktı.

SAKSONYA polis teşkilatında 6 memur hakkında aşırı sağ vaka belirlendi. 3’ü hakkında disiplin soruşturması yürütülürken, 3 polis ise kızağa çekildi. Saksonya Anhalt’ta 5 polis hakkında suç duyurusu bulunuyor ve ceza soruşturması yürüyor. Baden Württemberg’de 3 polis hakkında ceza soruşturması var. Biri hakkında şüphe doğru çıkmadı ve soruşturma kapandı. İkisi hakkında soruşturma devam ediyor. Brandenburg’da 2 polis hakkında soruşturma açıldı, bir polis kendi isteğiyle görevi bıraktı. Bavyera’da geçmiş yıllar da dahil 30 polis hakkında soruşturma açıldı. Bremen, Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz konuyla ilgili bilgi vermedi. Hamburg, Mecklenburg Vorpommern, Schleswig Holstein, Thüringen’de birer şüpheli vaka üzerine soruşturma yürütülürken, Federal Polis Teşkilatı’nda da 3 şüpheli polise soruşturma yürütülüyor.
Polis teşkilatlarında aşırı sağ vakaların artması gözlerin güvenlik birimlerine çevrildiği Almanya’da, Emniyet Teşkilatı’nda 300 bin polis görev yapıyor.

 

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