Polis her yerde kayıp Muhammet’i arıyor

1.79 boyunda, yaklaşık 65 kilo olduğu belirtilen 16 yaşındaki Muhammet, 28 Mayıs Cumartesi günü ailesine kısa bir not bıraktıktan sonra öğle saatlerinde ortadan kayboldu. Akşama doğru annesiyle telefon görüşmesi yaptığı ifade edilen genç çocuktan bir daha haber alınamadı. Üzerinde mavi kot pantolon, sarı ceket ve spor ayakkabı olduğu belirtilen genci görenlerin 06062/953-0 numaralı telefona ya da herhangi bir polis karakoluna haber vermesi istendi.