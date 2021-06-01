MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriPolis her yerde kayıp Muhammet’i arıyor
GeriAvrupa Polis her yerde kayıp Muhammet’i arıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
MICHELSTADT
Haber Giriş: 01.06.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

Polis her yerde kayıp Muhammet’i arıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polis her yerde kayıp Muhammet’i arıyor

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Michelstadt kentinde kaybolan 16 yaşındaki Muhammet Güneri için polis seferber oldu. Kamuoyuna çağrı yapan polis, fotoğrafını dağıtarak Muhammet’i görenlerden yardım istedi.

1.79 boyunda, yaklaşık 65 kilo olduğu belirtilen 16 yaşındaki Muhammet, 28 Mayıs Cumartesi günü ailesine kısa bir not bıraktıktan sonra öğle saatlerinde ortadan kayboldu. Akşama doğru annesiyle telefon görüşmesi yaptığı ifade edilen genç çocuktan bir daha haber alınamadı. Üzerinde mavi kot pantolon, sarı ceket ve spor ayakkabı olduğu belirtilen genci görenlerin 06062/953-0 numaralı telefona ya da herhangi bir polis karakoluna haber vermesi istendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi