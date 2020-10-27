Polis her yerde bu sapığı arıyor

Polisin verdiği bilgiye göre 32 yaşındaki Soheil Omid Kholossian, 16 yaşındaki genç kızla Köln Tren Garı’nda tanıştı. Genç kızın telefon numarasını alan sapık ertesi gün telefonla arayarak randevulaştı. İlk buluşmalarında da genç kıza tecavüz etti. Ardından kızı korkutan sapık, yaşananları birilerine anlatması durumunda öldürmekle tehdit etti. İkinci kez genç kızla Kerpen’deki evinde buluşan saldırgan burada da genç kıza tecavüz etti. Darmstadt doğumlu sapığın yurt dışına kaçtığından hareket eden polis, şüpheliyi bulmak için uluslararası yakalama emri çıkardı. Polis, saldırganın yerini bilenlerin 0221-22 90 numaralı telefonu arayarak bilgi vermesini istedi.