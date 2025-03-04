Polis her yerde bu adamı arıyor

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Heidelberg’deki Haberstrasse’de yaşanan olayda, 29 yaşındaki bir kişinin kullandığı aracın önünden koşan şüpheli, aracın sürücüsünün kornasını çalması üzerine saldırıya geçti. Tanıkların aktardığına göre, şahıs aracın yolcu tarafına yönelip, yüzünü cama yapıştırarak camı yaladı. Bunun üzerine aracın sürücüsü inerek müdahalede bulundu. Kısa süren tartışmanın ardından, şüpheli kendini kaybederek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan bu ilginç olayın hemen ardından, sürücünün kendisinde meydana gelen kanama fark edildi. Hastaneye kaldırılan vatandaşın yapılan tetkiklerinde, göğüs bölgesinde bıçak darbesi sonucu oluşan yaralanmalar tespit edildi.

POLİS HALKTAN YARDIM İSTEDİ

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, şüpheli 1.75-1.80 metre arasında, zayıf yapılı ve bakımsız görünümlü. Kısa Pfalz lehçesiyle konuşan şahsın, çökük hatlı yüzü ve üst dudak bıyığı dikkat çekti. Olay sırasında üzerinde mavi jean, siyah ceket ve göğsünde ‘Chicago Bulls’ takımının kırmızı logosunun bulunduğu beyaz kapüşonlu sweatshirt yer alıyordu.

Heidelberg Emniyeti, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, görgü tanıklarından da yardım bekliyor. Polis, özellikle saat 18.30 sıralarında Bismarckplatz ile Rohrbach-Süd arasındaki 23 numaralı tramvay hattı üzerinde ve olay sonrası alışveriş merkezi civarında şüpheliyi gören kişilerin kendileriyle iletişime geçmelerini istedi.