Polis hem darp etti, hem davacı oldu!

OLAY geçen şubat ayında ve Rastatt şehrinde yaşandı. Alman polislerin hışmına uğrayan Bahri Aslan, başından geçenleri şöyle anlattı: “Eşim, Kazak (Kazakistan) ve Almanca bilmiyor. Aramızda geçen tatsız olaydan sonra polisi aradı, ama Almancası yeterli olmadığı için konuşamadı. Sonra eve gelen özel tim yedi polis, daha önce üzerine kayıtlı silahı olan ve 2018’de silahı geri verdikten sonra oturma adresi olarak bizim eve kayıtlı olan ağabeyim silahını bana sormaya başladı. Aslında mevzu silah değil, onları eşim aradı. Silah benim değildi. Ağabeyim 2018’de silahı polislere teslim etti. Silah yok dedim, polisler nerede silah diye beni darp etmeye başladılar. O sırada burnum kırıldı, gözüm şişti, morardı, elim yaralandı. Biraz alkollüydüm, aldı beni karakola götürdüler. Bir gece karakolda tuttular, sonra eve geldim, baktım beni perişan etmişler. Sonra hastaneye gittim, darp edildiğim için rapor aldım.”

‘AVUKAT DAVA AÇMAK YERİNE BEKLE DEDİ’

Bahri Aslan, psikolojik rahatsızlıktan malulen emekliye ayrıldığını belirtirken “Evime gelen yedi polisin bana dayak atmasına sessiz kalamazdım. Avukatıma başvurdum olayın ardından, avukat bekle dedi, davacı olmama pek yanaşmadı. Ben, polislere sizi avukata vereceğim, gerekirse medyaya da bildireceğim demiştim. Ondan mı bilmiyorum, bu sefer polis amirliği, polislere karşı geldiğimi gerekçe göstererek, hakkımda davacı oldular. 03.09.2021 tarihinde duruşmamız var. Darp edilen ben, davayı açan polisler” diye konuştu. Bahri Aslan, “Ben de, hukuki yoldan hakkımı arayacağım, darp edilen benim. Her ne olursa, olsun yedi polis evime gelip beni acımasızca darp edemez” dedi.