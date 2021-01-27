Polis gücünü üç katına çıkarınca Görlitzer Park’ta suç azaldı

BERLİN polisi yaptığı açıklamada 2020 yılında Görlitzer Park’taki suç oranının bir önceki yıla göre azaldığını duyurdu. Berlin Polis Sözcüsü Barbara Slowik, Neukölln, Hermannplatz ve Alexanderplatz gibi suçların çok işlendiği semt ve meydanlarda daha fazla polisin görev yapması suç sayısını düşürdüğünü söyledi. Sözcü Slowik “Görlitzer Park’ta hırsızlık olayları yüzde 35, kapkaç olayları ise yüzde 37 oranında azaldı. Polis kendisini gösteriyor ve oralarda varlığımız hissediliyor. Suçların işlendiği alanda daha fazla polis görev yapınca olumlu etkisi ortaya çıktı. Bu bölgelerde polis gücünü üç katına çıkardık” dedi.

KOTTBUSSER TOR’DA DA ÖNLEMLER ARTACAK

Slowik, suçların yoğun işlendiği merkezlerde yapılan operasyonlar ve alınan önlemler sayesinde 249 kişinin yakalandığını, 2 bin 750 suç duyurusunda bulunulduğunu, 10 bin kadar uyuşturucu paketi ve 100 bin euro paraya el konduğunu da kaydetti. Slowik, korona salgını nedeniyle de suçlarda azalma olduğunun dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi. Öte yandan Kreuzberg semtinin kalbi sayılan Kottbusser Tor’da ise özellikle uyuşturucu suçlarında artış olduğu belirtildi. Polis Kottbusser Tor’da da önlemlerini artıracak.