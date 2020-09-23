Polis et sektöründeki kaçak işçilerin peşinde

AĞIRLIKLI olarak Saksonya Anhalt ve Aşağı Saksonya’yı kapsayan baskınlarda eyalet kriminal dairesine mensup 800 polis görev yaptı. Baskınlar Berlin, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ve Saksonya’ya da sıçradı. Polis, firmaların bürolarında ve firma sahipleriyle yöneticilerinin evlerinin de içinde bulunduğu 40 kadar adreste sahte pasaport ve sahte çalışma belgeleri aradı. SAVCILIK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Edinilen bilgiye göre taşeron firmaların Doğu Avrupa ülkelerinden sahte belgelerle getirdikleri işçileri et sektöründe çalıştırdıklarına yönelik gelen ihbarlar sonucu Halle Savcılığı inceleme başlatmıştı. Baskın emrini geçen nisan ayından beri incelemesini sürdüren Halle Savcılığı’nın verdiği belirtiliyor. Birbirinden bağımsız iki taşeron firmanın Romanya’dan sahte belgeler oluşturarak çok sayıda kişiyi Almanya’ya getirdiği ve ülke genelindeki et üretim merkezlerinde çalıştırdığı ileri sürülüyor.

20217’DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Almanya’ya kaçak giren çalışanların sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı. Federal hükümet, geçtiğimiz aylarda bir et kombinasyonunda taşeron firmanın getirdiği işçiler arasında çok sayıda korona vakasının ortaya çıkmasından sonra et sektöründe taşeron işçi çalışmasını yasaklayan yasayı hazırlamıştı. Meclis’ten geçen yasa tasarısı 2021 yılında yürürlüğe girecek.