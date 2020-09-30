Polis de dolandırırsa...

WÜRZBURG Bölgesel Mahkemede yargı önüne çıkan 42 yaşındaki polis memuru, “Ben ondan ilaç için bir kuruş para almadım” diyerek suçlamaları reddetti. Savcılık ise polis memurunu kendisine tedbir vekaleti veren kanser hastasının 83 bin eurosunu dolandırmakla suçladı. Mahkeme bilgilerine göre, polis memuru tedbir vekaletiyle hastaya ilaç ve bakım organize etti. Sanık polis, davacı hastayı düzenli olarak hastanede ziyaret ettiğini, hastane ziyaretleri nedeniyle polisteki görevini bile azalttığını anlattı. Hasta adamdan para aldığını kabul eden polis memuru, ancak bunu onun bakımına harcadığını söyledi.