Polis bu resimle katili arıyor

POLİS, yaklaşık 1 yıl sonra katil zanlısının robot resmini yayımlayarak cinayet hakkında bilgisi olanların kendilerine başvurmalarını istedi. 14 Şubat 2020’de Tempodrom salonunda gerçekleşen gösterinin bitimine yakın iki grup arasında çıkan tartışma sokağa taşındı. Birbirlerine silah çeken iki grup arasındaki çatışmada 42 yaşındaki Cüneyt F., yaşamını yitirdi. Çatışmada öldürülen Cüneyt F.

Polis, görgü tanıklarının tarifi doğrultusunda zanlının 25-40 yaş arasında ve 175-180 cm boyunda olduğunu belirtti. Zanlının cinayet sırasında hafif sakallı olduğu koyu gri renkte palto giydiği kaydedildi. Katil zanlısını tanıyanların cinayeti soruşturan Eyalet Kriminal Dairesi 8. Cinayet Masası’na başvurabileceği açıklandı. Cinayetle ilgili bilgi vermek isteyenler (030) 4664-911888 numaralı telefona başvurabilir veya lka118@polizei.berlin.de adresine e-mail gönderebilir.