Polis, bu paraların hepsine el koydu

DÜSSELDORF’da bir barın otomobil parkındaki çok sayıdaki lüks araç polisin dikkatini çekti. Bir süre barın çevresini gözetleyen ekipler, kaçak kumar oynandığını tespit edince, savcılık izniyle baskın düzenledi. Baskın sırasında onlarca kişinin korona önlemleri çerçevesinde alınan yasak kararını ihlal ettiği ve maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hiçe sayarak kumar oynadıkları görüldü. Masaların üzerinde bulunan ve kaçak kumar oynayanların üstünden çıkan paralara da el konuldu. Paranın tam miktarını açıklamayan polis, rakamın altı basamaklı olduğunu bildirmekle yetindi. Barı boşaltan polis, işletmenin kapısına da mühür vurdu. Kumar oynatan bar sahibi ile kumar oynayanlar hakkında yasa dışı kumar oynamak ve oynatmaktan değil, korona kurallarını ihlalden ceza kesildi.