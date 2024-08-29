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Polis, bıçaklı saldırganı boynundan vurdu

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#Almanya#Dortmund#AVRUPADAN HABERLER
Polis, bıçaklı saldırganı boynundan vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 10:03

Almanya’nın Dortmund kentine bağlı Recklinghausen’de bir bıçaklı saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü.

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OLAY dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Babasıyla tartışan 33 yaşındaki bir kişi, Höchfeld Caddesi’ndeki bir apartman bloğunda cinnet geçirince annesi acil servisi aradı. Görgü tanıkları saldırganın bıçaklı olduğunu ve olay sırasında babasının elinden yaralandığı söyledi. Daha sonra baba ve oğlu tekrar konuşmaya başladı ve bu sırada olay yerine polis geldi. Bunun üzerine telaşlanan genç adam polis memurlarına doğru koşunca, polis de ateş ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Ancak kurşunlardan biri boynuna isabet eden adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis, bıçaklı saldırganı boynundan vurdu

Dortmund polis sözcüsü, olay yerinde kaç polis memurunun bulunduğunu ve silahı kimin kullandığını henüz açıklamadı. Tarafsızlık nedeniyle olayın soruşturulması görevini Dortmund Kriminal Soruşturma Birimi üstlendi. Salı günü de aşağı Ren Nehri kıyısındaki Moers kentinde bıçaklı bir saldırgan polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.

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#Almanya#Dortmund#AVRUPADAN HABERLER

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