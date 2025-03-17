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Polis bıçak çeken saldırganı öldürdü

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#Almanya#Saldırgan#AVRUPADAN HABERLER
Polis bıçak çeken saldırganı öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 16:37

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Herne kentinde, komşusuna ve polise bıçak çeken 51 yaşındaki bir Alman polis tarafından öldürüldü.

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Herne polisinden yapılan açıklamaya göre Herneli bir iş insanı, kendilerine telefon ederek, yanında çalışan bir elemanının bu sabah işe gelmediğini ve merak ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis Wanne-Eickel kesimindeki verilen adrese gitti. Polis aracı binanın önünde durunca yukarıdaki pencerelerden birinden aracın üzerine içi esrar dolu bir bardak fırlatıldı. Derhal harekete geçerek yukarı çıkan polisler, binanın koridorunda komşu bir kadına bıçak çeken bir erkekle karşılaştı. Komşu kadına bağırıp çağıran şahıs polislere de bıçakla saldırdı. Bunun üzerine polislerden biri saldırgana 4 el ateş etti.
Sonradan 51 yaşında olduğu belirlenen saldırgan yere yığılırken, polis ilk yardım ekiplerini devreye soktu. Olay yerine gelen doktorun müdahalesine rağmen kurtarılamayan şahıs, giriş katındaki merdiven başında yaşamını yitirdi. Saldırganın evinde yapılan aramalarda, başka uyuşturucu maddeler de ele geçirildiği açıklandı.

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Polis bıçak çeken saldırganı öldürdü

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#Almanya#Saldırgan#AVRUPADAN HABERLER

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