İHA
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Polis bagajdaki altınları görünce...
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Düsseldorf Havaalanı’nda gümrük polisi, 1 Türk vatandaşının bagajında 11 bin 649 Euro değerinde kayıt dışı altın yakaladı.
POLİS, bagajda bulunan 9 altın bilezik, 230 gram 2 adet kolye ve birkaç adet altın zincire el koydu. Altınlarına el konulan vatandaş ifadesinde düğün hediyesi için aldığını belirtirken, polis ise altınlar hakkında işlem başlattı.
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