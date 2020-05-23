MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriPolis bagajdaki altınları görünce...
GeriAvrupa Polis bagajdaki altınları görünce...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
Haber Giriş: 23.05.2020 - 05:42,Son Güncelleme:

Polis bagajdaki altınları görünce...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polis bagajdaki altınları görünce...
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Düsseldorf Havaalanı’nda gümrük polisi, 1 Türk vatandaşının bagajında 11 bin 649 Euro değerinde kayıt dışı altın yakaladı.

POLİS, bagajda bulunan 9 altın bilezik, 230 gram 2 adet kolye ve birkaç adet altın zincire el koydu. Altınlarına el konulan vatandaş ifadesinde düğün hediyesi için aldığını belirtirken, polis ise altınlar hakkında işlem başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle