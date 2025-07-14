Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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Olay, hafta sonu meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki bir kadın sürücü, aracıyla sola dönüş yapmak isterken, düz ilerleyen polis aracıyla çarpıştı. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza sonrası bölgede ek gerginlik yaşandı. Yolu kapatan polis çalışmalarından rahatsız olan bir sürücü, agresif davranışlar sergiledi. Bild gazetesinin haberine göre, Mercedes'inin motorunu defalarca gürleten sürücü, yere yatırılarak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Yanındaki kadın ise aracı olay yerinden uzaklaştırdı.

Polis sözcüsünün t-online'a yaptığı açıklamada, meraklı kalabalık arasında bir kişi için "tıbbi acil" müdahale yapildiği, ancak bunun kazayla doğrudan bağlantılı olmadığı belirtildi. Sağlık ekipleri söz konusu kişiye müdahale etti.