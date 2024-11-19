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Polis aktivistlerin kampını dağıttı

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#ALMANYA#TESLA#AVRUPADAN HABERLER
Polis aktivistlerin kampını dağıttı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 18:15

Almanya’da polis, Berlin’e yaklaşık 50 kilometrelik mesafede bulunan Tesla fabrikasının genişletilmesi planına tepki göstermek amacıyla çevreci aktivistler tarafından kurulan kampı dağıttı.

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EMNİYET Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Grünheide beldesinde bulunan otomobil fabrikasının yakınındaki ormanda çadır kampı kurulduğu belirtildi. Emniyet’in açıklamasında, kampın kamu güvenliğini ve kamu düzenini zedeleyici faaliyetlerden dolayı dağıtıldığı ifade edildi. Açıklamada, eylemcilerin defalarca yönetmelikleri ihlal ettiği ve suç işledikleri kaydedildi. Çevre aktivistleri, şubat ayından bu yana ağaç evler ve çadırlardan oluşan bir kampta Tesla fabrikasının genişletilmesi ve ormanların yok edilmesine karşı protesto gösterileri düzenliyordu.

Polis aktivistlerin kampını dağıttı

Polis aktivistlerin kampını dağıttı

Polis aktivistlerin kampını dağıttı


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#ALMANYA#TESLA#AVRUPADAN HABERLER

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