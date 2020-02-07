Polis 4 aydır bu sapığın peşinde!

KİMLİĞİ belirlenmeyen ancak görüntüleri metro istasyonundaki güvenlik kamerasına takılan ve Arapça konuşan sapık, geçen eylülde 16 yaşındaki genç kıza saldırmıştı. Metro istasyonunda önce genç kızla konuşan sapık, ardından kızı takip emiş ve kuytuda saldırmıştı. Genç kızın yardım çığlıklarını ise çevrede kimse duymamıştı. Polis, son çare olarak olaydan sonra izini kaybettiren saldırganı fotoğrafından tanıyanların 030-4664913402 numaralı telefonu aramalarını veya en yakın polis karakoluna gidip bilgi vermelerini istedi.